- Aceștia au fost preluați de catre echipa consulara mobila a Ambasadei Romaniei in R.A. Egipt care ii va insoți pana la Cairo, de unde vor fi imbarcați spre Romania, in perioada urmatoare.De asemenea, marți, 30 aprilie 2024, un alt cetațean roman a fost sprijinit sa paraseasca Fașia Gaza. Pana in prezent,…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE precizeaza ca miercuri, 1 mai 2024, in urma eforturilor Celulei de Criza Interinstitutionale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Cairo si al Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah, 9 cetateni romani si membri de familie ai acestora au fost evacuati din…

- Gruparile palestiniene rivale Hamas și Fatah cauta o reconciliere la Beijing. Cele doua grupari au dispute de cand luptatorii Hamas au expulzat Fatah din Fașia Gaza in 2007. Gruparile palestiniene rivale Hamas și Fatah și-au exprimat dorința de a cauta o varianta de reconciliere prin dialog in cadrul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, luni, in urma eforturilor Celulei de Criza Interinstitutionale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Cairo si al Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah, 11 cetateni romani si membri de familie ai acestora au fost evacuati din Fasia Gaza…

