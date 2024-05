Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat marti ca reprezentanți ai Hamas si Fatah, doua grupari palestiniene care sunt in conflict de multi ani, s-au intalnit recent la Beijing "pentru a purta discutii aprofundate si sincere" pe tema "reconcilierii intrapalestiniene".

- Israelul a bombardat joi mai multe zone din Fasia Gaza, inclusiv orasul Rafah, unde armata se pregateste pentru o operatiune la sol in razboiul sau impotriva Hamas, in pofida avertismentelor din partea comunitatii internationale, transmite AFP. Multe capitale si organizatii umanitare se tem, in cazul…

- Zeci de cadavre au fost descoperite ingropate in curtea unui spital din Fasia Gaza care a facut obiectul unui raid israelian, a declarat duminica Apararea Civila din Gaza, in timp ce premierul israelian a promis ca va creste presiunea asupra Hamas, informeaza AFP. „In zilele urmatoare, vom creste presiunea…

- Gruparea islamista Hamas a acuzat rivalii din cadrul Autoritații Palestiniene ca au trimis ofițeri de securitate in nordul Fatah sub acoperirea securizarii camioanelor cu ajutoare, a anunțat Ministerul de Interne din Gaza, condus de Hamas. Un oficial al Autoritații Palestiniene a negat acuzațiile Hamas.…

- Un oficial al miscarii islamiste palestiniene Hamas a declarat, la o conferinta de presa la Beirut, ca planul post-razboi al premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru Gaza „nu va reusi niciodata”, potrivit AFP. „Cand vine vorba de viitor in Fasia Gaza, Netanyahu prezinta idei despre care stie…

- Biden i-a cerut lui Netanyahu sa nu lanseze asaltul „fara un plan credibil” pentru protejarea populatiei Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Israelul a anunțat ca a eliberat doi ostatici rapiti de Hamas pe 7 octombrie, intr-o operatiune in noaptea de duminica spre luni la Rafah, un oras din Fasia Gaza…

- Ministerul Sanatatii al Hamas a anuntat sambata un bilant de 28.064 de persoane ucise, majoritatea femei, copii si adolescenti, in Fasia Gaza de la inceputul razboiului dintre Israel si miscarea islamista palestiniana, informeaza agentia France Presse. Ministerul a raportat de asemenea un total de 117…

- Mediatorii din SUA, Qatar și Egipt cauta soluții pentru a depași diferențele dintre Israel și Hamas cu privire la un plan de incetare a focului in Gaza, dupa ce grupul palestinian a raspuns la propunerea de pauza prelungita a luptelor și de eliberare a ostaticilor, scrie Reuters. Hamas a raspuns marți…