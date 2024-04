Zeci de cadavre au fost descoperite ingropate in curtea unui spital din Fasia Gaza care a facut obiectul unui raid israelian, a declarat duminica Apararea Civila din Gaza, in timp ce premierul israelian a promis ca va creste presiunea asupra Hamas, informeaza AFP. „In zilele urmatoare, vom creste presiunea militara si politica asupra Hamas, deoarece […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 198. Zeci de cadavre exhumate in curtea unui spital din Fasia Gaza a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .