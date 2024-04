Stiri pe aceeasi tema

- Dupa sase luni de conflict impotriva Hamas, publicul israelian este profund divizat in ceea ce priveste modul in care se poate castiga razboiul din Fasia Gaza. La fel sunt si cei trei inalti oficiali ai cabinetului de razboi, un organism care atunci cand a fost format, era menit tocmai sa incurajeze…

- Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza controlata de Hamas anunta luni ca armata israeliana si-a retras tancurile de la Spitalul Al Shifa, cel mai mare din enclava asediata, si ca a descoperit in acest spital zeci de cadavre, relateaza AFP. Armata israeliana, care a lansat in urma cu doua saptamani…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost operat „cu succes” de hernie, potrivit unui comunicat al biroului sau dat publicitatii luni, relateaza AFP. Netanyahu este „in forma buna si incepe sa se refaca”, a precizat biroul sau la finalul acestei interventii chirugicale, duminica seara, urmarita…

- Ministrul israelian al Apararii Yoav Gallant a indicat duminica ca vizita sa la Washington va fi dedicata in special mentinerii "avantajului militar" al Israelului in Orientul Mijlociu, pe fundalul razboiului din Fasia Gaza, transmite AFP, citat de AGERPRES. "In cursul vizitei mele, ma voi concentra…

- Ministrul israelian al apararii Yoav Gallant pleaca duminica in Statele Unite pentru discutii, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cei doi aliati din cauza razboiului din Fasia Gaza, scrie AFP, citat de AGERPRES. Yoav Gallant se va intalni in special cu omologul sau, Lloyd Austin, secretarul…

- Ministerul Sanatații al Hamas a raportat, vineri, cel puțin 11 persoane ucise și alte aproximativ 100 de raniți, in urma unui atac al forțelor israeliene asupra unei mulțimi care aștepta ajutoare umanitare in Fașia Gaza.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a sugerat luni Statelor Unite sa livreze mai putine arme Israelului daca sunt de parere ca exista prea multe morti de partea palestiniana, relateaza AFP. „Daca credeti ca sunt ucisi prea multi oameni, poate ar trebui sa oferiti mai putine arme, pentru a preveni…