- Un oficial al miscarii islamiste palestiniene Hamas a declarat vineri, la o conferinta de presa la Beirut, ca planul post-razboi al premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru Gaza „nu va reusi niciodata", potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Osama Hamdan, un oficial de rang inalt al Hamas, a reacționat vineri la planul postbelic prezentat de premierul israelian Bejamin Netanyahu pentru Fașia Gaza, afirmand ca acesta nu se va concretiza niciodata, relateaza The Times of Israel și Le Monde.„Cand vine vorba de ziua de dupa (razboi) in Fașia…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu vrea ca Israelul sa controleze securitatea intr-o Gaza demilitarizata. De asemenea, Israelul ar trebui sa joace un rol in administrație dupa incheierea razboiului cu Hamas. Planul a fost respins de Autoritatea Palestiniana. Planul prezentat de Benjamin Netanyahu…

- O rezoluție propusa de premierul israelian Benjamin Netanyahu impotriva oricarei „recunoasteri unilaterale a unui stat palestinian” a fost votata miercuri cu o majoritate covarșitoare de Parlament, relateaza AFP, citata de Agerpres.„Printr-o decizie istorica, Knesset-ul (Parlamentul) s-a unit in mod…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis din nou ca israelienii vor iesi victoriosi in fata gruparii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, transmite duminica dpa. „Daca nu-i eliminam pe teroristii Hamas, acesti ‘noi nazisti’, urmatorul masacru este doar o chestiune de timp”, a declarat…

- Organizatia islamista palestiniana Hamas cere retragerea trupelor israeliene din Fasia Gaza inaintea convenirii oricarui acord privind o noua intelegere pentru eliberarea ostaticilor, informeaza vineri dpa, conform Agerpres.Purtatorul de cuvant al Hamas, Ghazi Hamad, a mai declarat joi pentru dpa…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintiei SUA, Jake Sullivan, si ministrul israelian al afacerilor strategice, Ron Dermer, au discutat marti despre trecerea Israelului la "o faza diferita" a razboiului sau impotriva Hamas in Fasia Gaza, potrivit unui responsabil american, scrie AFP, conform…

- Hamas și Jihadul Islamic aliat au respins o propunere egipteana de a renunța la puterea in Fașia Gaza in schimbul unei incetari permanente a focului, au declarat pentru Reuters doua surse de securitate egiptene, potrvit The Guardian.Ambele grupari, care au purtat discuții separate cu mediatorii egipteni…