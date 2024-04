Gruparea islamista Hamas a acuzat rivalii din cadrul Autoritații Palestiniene ca au trimis ofițeri de securitate in nordul Fatah sub acoperirea securizarii camioanelor cu ajutoare, a anunțat Ministerul de Interne din Gaza, condus de Hamas. Un oficial al Autoritații Palestiniene a negat acuzațiile Hamas. Un oficial de rang inalt din cadrul Ministerului de Interne al […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 178. Hamas acuza Fatah ca a trimis ofiteri de securitate in teritoriu. Sapte jurnalisti raniti si un comandant Hezbollah ucis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .