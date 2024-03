Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele american Kamala Harris a cerut duminica gruparii militante palestiniene Hamas sa accepte o incetare imediata a focului de șase saptamani, indemnand in același timp Israelul sa faca mai mult pentru a spori livrarile de ajutoare in Gaza, scrie Reuters. „Avand in vedere amploarea imensa…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins propunerile Hamas pentru realizarea unui acord de incetare a focului. Șeful cabinetului a mai spus ca „victoria totala” in Gaza este posibila in cateva luni, potrivit BBC. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a respins termenii de incetare a focului…

- Mediatorii din SUA, Qatar și Egipt cauta soluții pentru a depași diferențele dintre Israel și Hamas cu privire la un plan de incetare a focului in Gaza, dupa ce grupul palestinian a raspuns la propunerea de pauza prelungita a luptelor și de eliberare a ostaticilor, scrie Reuters. Hamas a raspuns marți…

- Gruparea militanta palestiniana Hamas a declarat marți ca a dat un raspuns in privința unei propuneri de acord de incetare a focului pentru Gaza, iar Statele Unite(SUA) au spus ca cred ca este posibila o ințelegere, transmite Reuters, preluat de aktual24.ro. Detaliile privind raspunsul Hamas nu au fost…

- Hamas vrea sa negocieze o „incetare completa a focului” cu Israelul in Fasia Gaza inainte de orice acord, nu doar un „armistitiu temporar”, a declarat luni un inalt oficial al miscarii islamiste palestiniene. Un proiect de acord a fost intocmit de țarile care s-au implicat in medierea conflictului -…

- Directorul Agenției Centrale de Informații a SUA, William Burns, intenționeaza sa se intalneasca in zilele urmatoare cu oficiali israelieni, egipteni și din Qatar pentru discuții despre un acord privind ostaticii din Gaza, relateaza Reuters.Ziarul Washington Post, care a relatat primul despre intenția…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica ceea ce Hamas spune ca ar fi conditii pentru a pune capat razboiului si a elibera ostaticii, care ar include retragerea completa a Israelului din Fasia Gaza, unde Hamas ar urma sa guverneze in continuare, relateaza Reuters."In schimbul eliberarii…

- Tiruri intense ale tancurilor israeliene și bombardamente aeriene au lovit in noaptea de vineri spre sambata orașul Khan Younis din Fașia Gaza, au spus localnicii, dupa ce aproape 200 de persoane au fost raportate ca fiind ucise in ultimele 24 de ore in campania israeliana impotriva militanților Hamas,…