Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins propunerile Hamas pentru realizarea unui acord de incetare a focului. Șeful cabinetului a mai spus ca „victoria totala” in Gaza este posibila in cateva luni, potrivit BBC.

- Premierul israelian Netanyahu a respins, miercuri, termenii unei incetari a focului propusa de Hamas afirmand ca "victoria totala" in Gaza este posibila in cateva luni, relateaza BBC si The Guardian.Premierul israelian a declarat, intr-o conferinta de presa, ca Fortele de Aparare Israeliene (IDF) lucreaza…

- Premierul guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, a respins revendicarile Hamas pentru un armistițiu in Gaza și a promis ca Israelul iși va continua ofensiva in enclava pana va obține „victoria absoluta”.

- In cadrul unei conferințe de presa, premierul israelian s-a opus categoric soluției a doua state, dupa razboiul din Gaza. Este un dezacord major intre cei doi aliați: Israel și Washington. Premierul israelian refuza ipoteza unei soluții cu doua state, chiar daca conflictul cu Hamas ar lua sfarșit și…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a reiterat miercuri, in cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, cererea in favoarea unei "incetari durabile a focului" in Gaza, a indicat Elysee, adaugand ca Franta intentioneaza sa desfasoare actiuni umanitare "in zilele urmatoare"…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis ca va continua sa lupte in Gaza pana cand Hamas va fi distrusa, sfidand apelurile globale pentru o incetare a focului, pe fondul ingrijorarilor ca conflictul s-ar putea extinde cu forțele aliate de SUA și Iran care se ataca din nou reciproc. Netanyahu,…

- Cabinetul de razboi al Israelului urmeaza sa discute luni o propunere din partea Egiptului de a se pune capat razboiului din Gaza, potrivit ziarului Jerusalem Post, informeaza dpa.Duminica seara tarziu, ziarul Times of Israel a relatat ca oficialii israelieni confirmasera anterior ca Egiptul a prezentat…

- Benjamin Netanyahu, premierul israelian, a transmis ca nu va permite Autoritații Naționale Palestiniene (ANP), care guverneaza in Cisiordania, sa preia controlul și in Gaza in cazul in care Hamas va fi inlaturat de la putere. „Nu voi face greșeala de a permite ANP sa conduca in Gaza pentru ca va fi…