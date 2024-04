Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, China ofera subvenții atat pentru mașinile cu zero emisii produse de marcile locale cat și pentru cele produse de marcile straine. In consecința, producatorii de automobile chinezești sunt "angajați" intr-un razboi al prețurilor pe piața locala, iar profiturile nu sunt deloc mari. Tocmai…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat la Beijing ca Rusia s-ar chinui in Ucraina daca nu ar avea sprijinul Chinei. Diplomatul american s-a referit la componentele pe care rușii le folosesc pentru a fabrica arme. Blinken face vineri o vizita in China, relateaza Mediafax.

- Asociatia se asteapta ca India sa fie principalul motor al cresterii cererii, deoarece cererea chineza continua sa scada. Dupa doi ani de declin si volatilitate severa a pietei post-pandemie, exista semne ca cererea globala de otel ”se va stabili pe o traiectorie de crestere in 2024 si 2025”, se arata…

- Yellen a declarat intr-o conferinta de presa ca presedintele american Joe Biden nu va permite repetarea „socului chinezesc” de la inceputul anilor 2000, cand un val de importuri chinezesti a distrus aproximativ 2 milioane de locuri de munca in industria americana. Insa oficialul american a evitat sa…

- Ministrul francez de Externe Stephane Sejourne cere luni Chinei sa transmita ”mesaje foarte clare Rusiei” cu privire la Razboiul din Ucraina si apara o mentinere a unor relatii economice puternice cu gigantul asiatic, relateaza AFP, informeaza News.ro. ”Asteptam de la China sa transmita mesaje foarte…

- Europa nu s-a remarcat niciodata prin dinamism, dar in prezent arata ca stagneaza din toate punctele de vedere. Dupa criza energetica declanșata de Rusia, Europa are acum de-a face cu explozia de importuri ieftine din China, iar in mai puțin de un an, Donald Trump s-ar putea intoarce la Casa Alba, de…

- Productia masinii electrice mici T03 a Leapmotor ar putea incepe inainte de sfarsitul lunii iunie, utilizand tehnica SKD, care implica transformarea kiturilor partial asamblate in vehicule finite, a spus una dintre persoane. Leapmotor a ales fabrica din Polonia a partenerului sau Stellantis, in cadrul…

- Rezolutia neobligatorie, propusa de Statele Unite si cosponsorizata de China si alte 121 de natiuni, a durat trei luni pentru a fi negociata si, de asemenea, pledeaza pentru consolidarea politicilor de confidentialitate, au spus oficialii, informand reporterii inainte de adoptarea rezolutiei. ”Navigam…