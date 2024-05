Noi restricții SUA împotriva Huawei. Nu mai poate cumpăra cipuri de la Qualcomm și Intel Atunci cand Huawei a dezvaluit noile modele de smartphone-uri Pura 70 echipate cu procesorul Kirin 9010 chiar și in Europa, nu am putut decat sa ridicam din spranceana, intrucat acestea ofera performanța mai mica decat ceea ce am primit pe telefoane precum Huawei P60, sau Mate 50, care foloseau Snapdragon 8+ Gen 1. Se pare ca știm acum motivul pentru care Huawei a mers pe aceasta cale, intrucat autoritațile SUA au impus noi restricții asupra companiei, iar parteneri americani de la care inca putea cumpara procesoare, au fost acum restricționați de la astfel de relații comerciale. Autoritațile… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

