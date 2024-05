Implanturi mamare. Mai poate o femeie să alăpteze? Atunci cand implanturile mamare sunt plasate in cadrul unei intervenții chirurgicale estetice, adica menite sa imbunatațeasca aspectul sanilor și nu sa vindece o boala, alaptarea ramane aproape intotdeauna posibila, spun medicii. Intr-adevar, glanda mamara ramane intacta, iar protezele sunt introduse sub ele sau chiar sub mușchiul din spatele lor. Sanul ramane pe deplin funcțional , iar producția de lapte și alaptarea nu sunt afectate. Cu […] The post Implanturi mamare. Mai poate o femeie sa alapteze? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

