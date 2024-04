Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Ucraina are nevoie de ajutor din partea aliatilor sai pentru a se apara de atacurile aeriene, la fel cum Israelul s-a bazat pe aliatii sai pentru a distruge amenintarile inamice, relateaza Reuters. „Intreaga lume a vazut ca Israelul nu a fost singur in apararea sa – amenintarile din aer […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 781. Zelenski: Avem nevoie de ajutor de la aliatii nostri cu aparare antiaeriana, ca Israelul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .