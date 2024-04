Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut imaginile cu momentul in care elevul de la un liceu din București a fost injunghiat. Camerele de supraveghere au surprins clipa in care patru adolescenti au sarit gardul și l-au atacat pe adolescent in curtea școlii.

- Dosar penal dupa ce un elev a fost batut de trei colegi mai mari, in curtea unui liceu din Mureș. Baiatul a ajuns la spitalPolitia judeteana Mures a deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violente, in urma unei agresiuni care a avut loc intr-o scoala din municipiul Reghin. Cazul a ajuns in…

- Elevul din București, care a pus pe jar o țara intreaga dupa ce și-a injunghiat profesoara de japoneza. Dupa acest atac au urmat și altele, in mai multe școli din țara. La aproape un an distanța, baiatul a fost obligat sa intre in abandon școlar. Intre timp, profesoara de japoneza a

- Au fost momente grele pentru o femeie de o varsta respectabila, care a ajuns sa treaca printr-o situație inspaimantatoare, pentru care a fost sesizata poliția. Oamenii legii din Capitala au facut o ancheta in acest caz. Un barbat in varsta de 36 de ani a fost retinut de catre politistii din Bucuresti,…

- Oamenii legii de la Secția nr. 4 Ploiești l-au prins si l-au retinut pe un barbat in varsta de 31 de ani, care a furat un telefon mobil dintr-o casa de pariuri. Speta este prezentata de catre IPJ Prahova astfel: „La data de 17 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre un barbat in varsta…

- Oamenii legii au facut 10 perchezitii pe raza judetelor Prahova, Dambovita, cat și in Bucuresti, la sediul unor institutii publice si la domiciliile unor functionari publici si persone fizice, fiind puse in executare noua mandate de aducere.Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, ca printre persoanele…

- Inspectoratul Școlar Județean Neamț a constituit o comisie de verificare in cazul copilului de 14 ani, accidentat mortal de trenul InterRegio, care circula pe ruta Suceava – București. Minorul era elev la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva din municipiul Roman și ar fi trebuit sa se afle la școala…