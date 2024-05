Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar roman in varsta de 19 ani a fost injunghiat mortal de un alt tanar de 16 ani in Azuqueca de Henares, Castiglia-La Mancia, Spania. Incidentul a avut loc in apropierea garii, joi dupa-amiaza, iar autorul injunghierii a fost arestat de Garda Civila. Cuțitul folosit in crima a fost recuperat.

- Incident șocant in Saptamana Mare, intr-un parc din Braila. Un adolescent in varsta de 17 ani a fost atacat cu maceta. Victima a ajuns, de urgența, la spital, și a fost supusa unei intervenții chirurgicale.

- Sfarșit tragic pentru un roman plecat la munca in strainatate. Barbatul, care lucra la o ferma in Spania, a murit strivit de tractorul sau, dupa ce a incercat sa smulga un palmier. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut sa il salveze și au constatat decesul.

- Crima care a șocat toata comunitatea a avut loc in comuna Salcia unde victima s-a intalnit cu cațiva cunoscuți la barul din sat. Dupa lasarea serii barbații s-ar fi luat la cearta in timpul unei partide de biliard, moment in care unul dintre aceștia a scos cuțitul și și-a injunghiat mortal partenerul…

- Un caz șocant s-a petrecut intr-un parc din Roman, in județul Neamț. Un elev in varsta de 15 ani a fost injunghiat de un adolescent in varsta de 17 ani pentru ca ar fi refuzat sa ii dea o țigara.

- Sfarsit tragic pentru un sofer roman din Spania. Barbatul a fost ucis de airbag-ul masinii, care s-a declansat in urma unui accident usor de circulatie. Politistii sositi la fata locului au povestit ca nu au mai intalnit o astfel de situatie. Tragedia a avut loc pe soseaua de centura a orasului Palma…

- Barbatul de 41 ani din Targoviște omorat la hotelul din Padina (Dambovița), de frații Marin din clanul Fabian, era var cu temutul interlop Ghenosu. Oamenii legii se tem acum de o posibila confruntare intre cele doua tabere.

- Un barbat in varsta de 45 de ani a auvt un sfarșit tragic. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții IPJ Argeș, acesta a fost lovit mortal de un tren in zona barierei CNCD din Pitești.