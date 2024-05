Crima care a șocat Spania. Motivul incredibil pentru care un român de doar 19 ani a fost ucis Baiatul a fost injunghiat de un adolescent de 16 ani, care, dupa ce a comis fapta, a plecat ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat. Va avertizam ca urmeaza imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Scena violenta a avut loc pe o strada din orașul spaniol Guadalajara. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum victima fugea de adolescentul care voia sa ii fure telefonul. La un moment dat, tanarul roman este prins și injunghiat in piept și abdomen cu mai multe lovituri de cuțit. Dupa ce barbatul a cazut ca secerat la pamant, agresorul i-a furat telefonul și și-a vazut… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O mama din Bihor și-a ucis cu sange rece fiul, in Saptamana Mare. Baiatul s-a stins din viața ieri, dupa ce și-a injunghiat baiatul, iar mai apoi a sunat singura la 112. Este incredibil ce le-a spus polițiștilor și cum a incercat sa scape de inchisoare. Oamenii legii și-au dat seama ca minte.

- Un elev a fost injunghiat in fața Liceului Iuliu Maniu din București. Baiatul, elev in clasa a 10-a, a fost atacat de un adolescent de aceeași varsta, informeaza Antena 3. Victima a fost transportata imediat la spital. Din fericire, aceasta nu ar fi fost ranita foarte grav, suferind rani artificiale…

- Studentul la medicina și teologie care și-a ucis iubita și-a recunoscut fapta. Iubitul tinerei a spus ca si-a omorat partenera din gelozie . Dupa 10 ore de audieri, Mirel a fost dus in fața magistraților tribunalului Timiș, care au decis arestarea preventiva a acestuia pentru 30 de zile. Cei doi aveau…

- Studentul la medicina și teologie care și-a ucis iubita și-a recunoscut fapta. Iubitul tinerei a spus ca si-a omorat partenera din gelozie. Dupa 10 ore de audieri, Mirel a fost dus in fața magistraților tribunalului Timiș, care au decis arestarea preventiva a acestuia pentru 30 de zile.Cei…

- Marți seara, 27 februarie, a izbucnit o altercație pe strada Bujorilor, la periferia orașului Timișoara, intre doi vecini. Unul dintre locatari a aruncat o centrala termica peste automobilul celuilalt. Conflict violent intre doi vecini Atunci cand polițiștii au sosit și l-au imobilizat imediat pe barbat…

- Crima care a șocat toata comunitatea a avut loc in comuna Salcia unde victima s-a intalnit cu cațiva cunoscuți la barul din sat. Dupa lasarea serii barbații s-ar fi luat la cearta in timpul unei partide de biliard, moment in care unul dintre aceștia a scos cuțitul și și-a injunghiat mortal partenerul…

- Crima infioratoare care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la hotelul Belmont din Padina, județul Dambovița, ar fi avut loc din cauza unui conflict spontan, dupa ce soția victimei s-ar fi urcat pe un scaun și ar fi inceput sa danseze pe ritmuri de manele.Surse judiciare ne-au precizat…