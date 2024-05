Gigantul tehnologic si de retail din Seattle va lansa o versiune mai conversationala a Alexa mai tarziu in acest an, pozitionand serviciul pentru a concura mai bine cu noii chatboti generativi alimentati de inteligenta artificiala de la companii precum Google si OpenAI, potrivit unor doua surse familiare cu problema, care au cerut sa nu fie numite pentru ca discutiile au fost private. Abonamentul Amazon pentru Alexa nu va fi inclus in oferta Prime de 139 USD pe an, iar Amazon nu a stabilit inca pretul, a spus o sursa. Amazon a refuzat sa comenteze planurile sale pentru Alexa. In timp ce Amazon…