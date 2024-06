Stiri pe aceeasi tema

- ​Apple a anunțat luni planurile in domeniul Inteligenței Artificiale generative, a semnat un parteneriat cu compania care a creat ChatGPT și promite ca Siri va deveni un asistent vocal foarte deștept. Companii precum Microsoft, Google și Samsung au anunțat in 2023 lansari numeroase in domeniul AI, iar…

- Companii tech precum Microsoft, Nvidia sau OpenAI au profitat mult la capitolul imagine de pe urma interesului starnit de AI-ul generativ, insa acum a venit randul Apple sa-și anunțe planurile. Sunt voci care spun ca Apple este presata de investitori sa anunțe lucruri noi, fiindca a ramas mult in urma.…

- Nvidia a atins un prag semnificativ in istoria sa, devenind a doua cea mai valoroasa companie la nivel global și doar a treia firma din lume care a atins o capitalizare de piața de 3 trilioane de dolari. Compania producatoare de cipuri a ajuns la o capitalizare de piața de 3,01 trilioane de dolari la…

- Acțiunile Nvidia au atins miercuri un nivel record la New York, depașind Apple și ocupand locul doi in topul celor mai valoroase companii mondiale, transmite Reuters. Capitalizarea bursiera a Nvidia a depașit 3.000 de miliarde de dolari, datorita cererii masive pentru cipurile sale, care au consolidat…

- Apple ajunge la un acord cu OpenAI pentru a utiliza tehnologia acestui startup pe iPhone, ca parte a unui efort mai amplu de a aduce funcții de inteligența artificiala pe dispozitivele sale, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect, citate de The Businesss Times, potrivit Mediafax.

- Apple a reinceput sa converseze cu OpenAI, producatorul lui ChatGPT , pentru a „sta in spatele” unor funcții AI care vor fi introduse pe iOS 18, conform unui raport nou al celor de la Bloomberg. Apple lucreaza de asemenea și la construirea propriilor sale LLM-uri (large language models) care sa apara…

- Firma de capital de risc Gigafund si Steve Jurvetson se numara printre sustinatorii care se gandesc sa investeasca in runda de finantare, se arata in articolul care citeaza oameni familiarizati cu problema. Articolul WSJ mai spune ca printre sustinatori se numara si un cofondator al unei alte firme…

- ChatGPT este pe piața de aproape un an și jumatate, dar in tot acest timp, accesul la acest LLM (Large Language Model) a fost condiționat de un cont pe site-ul OpenAI, pe care poți sa il inscrii inclusiv legat de contul Google. OpenAI anunța insa ca de ieri, 1 aprilie, utilizatorii se pot conecta la…