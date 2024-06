Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii romani au acum o noua destinație de vacanța la doar un zbor distanța. Compania aeriana Wizz Air a anunțat lansarea unei noi rute directe, de la București la Izmir, cu zboruri operate de trei ori pe saptamana. Aceasta noua conexiune va imbunatați semnificativ opțiunile de calatorie pentru pasagerii…

- O țara din Europa, pe care mulți romani o viziteaza anual, este sub atenționare de furtuni puternice. Prin urmare, Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o atenționare de calatorie pentru Landul Bavaria. Atenționare de calatorie pentru romani Potrivit MAE, cetațenii romani care se afla,…

- Salariile la compania de stat CFR cresc in acest an in medie cu 36,38% fața de cel preliminat/realizat in anul 2023 chiar daca societatea raporteaza pierderi uriașe. Rezultatul brut programat pentru anul 2024 este negativ – pierdere, in valoare de 598.151,94 mii lei, in scadere cu 0,04% fața de pierderea…

- Fostul premier, Vlad Filat, i-a sugerat Maiei Sandu sa candideze la funcția de secretar general NATO, care in curind devine vacanta. „Cred ca razboiul cu Putin il termina foarte repede și este un rezultat conex, bonus pentru noi, scapam”, a declarat liderul PLDM la emisiunea „Puterea a patra” de la…

- Secretariatul General al Guvernului inițiaza consultari cu acționarul unic, Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., pentru a contura planul de selecție pentru membrii viitorului Consiliu de Administrație al Smart S.A. Secretariatul General al Guvernului, in calitate…

- Rușii care fac afaceri in Romania se ocupa de matrapazlacuri. Un exemplu in acest sens il reprezinta o companie controlata de Lukoil care a incalcat regulile de funcționare a pieței de energie. Land Power, o companie deținuta de rușii de la Lukoil, printr-o subsidiara din Olanda, și doua firme aflate…

- Fumatul – un viciu raspandit, o dependența greu de invins. Dar ce ai zice daca am spune ca exista un desert care te poate ajuta sa renunți la fumat? Da, ai citit bine! Acest preparat simplu și delicios te poate ajuta sa invingi dependența de nicotina, folosind doar 6 ingrediente pe care le gasești deja…