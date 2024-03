Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Ucraina, in varsta de 68 de ani, a fost retinuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, dupa ce si-a injunghiat mortal sotul cu un cutit de bucatarie in urma unui conflict spontan intr-un apartament din Sectorul 6 al Capitalei, transmite Agerpres.

- Simona Halep a declarat, joi seara, la Antena 3 CNN, ca in timpul procesului de dopaj de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a suferit socul vietii ei, afland ca proba de sange care i-a fost prelevata la Bucuresti a fost pastrata fara sa se respecte regulile si din acest motiv a fost suspendata…

- Ministerele Energiei din Bulgaria si Romania lucreaza la un cadru general pentru proiecte energetice comune, a declarat , la Bucuresti, secretarul de stat in Ministerul bulgar al Energiei Nikolai Nikolov, transmite BTA, preluata de Agerpres. „Cooperam foarte bine cu Romania. In ultimele sase luni am…

- Nu e lasa nici cei din Targu Jiu, in cea de-a noua zi de protest . Fermierii si transportatorii de aici spun ca vor continua sa protesteze pe stardutele din zona de sud a municipiului, ca vor continua sa mearga cu masinile cu viteze reduse pana cand solicitarile lor vor fi rezolvate. Ei se solidarizeaza…

- Mariana Butnariu (gds.ro) Un protest al fermierilor doljeni are loc, acum, la ieșirea din Craiova spre București. Zeci de tractoare se deplaseaza in coloana intre cele doua sensuri giratorii de la intrarea in Craiova. Protestatrii se alatura, astfel, protestelor transportatorilor romani. Oamenii sunt…

- Digi24 continua campania „Avem același sange”, prin care face un apel tuturor romanilor sa faca un gest simplu inainte de sarbatori, dar care inseamna enorm pentru cei care au nevoie de o transfuzie de sange. Cel mai amplu și ambițios proiect al unei televiziuni de știri este astazi in București.