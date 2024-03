Șocant! O ucraineancă şi-a ucis soţul, într-un apartament din București Un caz șocant a ajuns in atenția procurorilor din Capitala. Un „conflict spontan” intre o femeie și soțul ei, ce a avut loc, din primele informații, intr-un apartament de bloc din Sectorul 6, s-a soldat cu moartea barbatului. O femeie din Ucraina, in varsta de 68 de ani, a fost retinuta de procurorii Parchetului de […] The post Șocant! O ucraineanca si-a ucis sotul, intr-un apartament din București first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- O femeie din Ucraina, in varsta de 68 de ani, a fost retinuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, dupa ce si-a injunghiat mortal sotul cu un cutit de bucatarie in urma unui conflict spontan intr-un apartament din Sectorul 6 al Capitalei, transmite Agerpres.

- O ucraineanca in varsta de 68 și-a omorat soțul, in varsta de 71 de ani, sambata seara, intr-un bloc din Sectorul 6 al Capitalei. „​In data de 09.03.2024, in jurul orei 22.10, aflandu-se in locuința comuna situata intr-un bloc din sectorul 6 București, in urma unui conflict spontan, inculpata s-a…

- O femeie din Ucraina, in varsta de 68 de ani, a fost retinuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, dupa ce si-a injunghiat mortal sotul cu un cutit de bucatarie in urma unui conflict spontan intr-un apartament din Sectorul 6 al Capitalei.

