- Un interlop din București, cunoscut cu porecla Robert Yoc, a fost arestat preventiv dupa ce l-a impușcat in antebrat cu un pistol cu bile pe varul sau primar, pe care il suspecta ca avea o relatie extraconjugala cu sotia sa. Barbatul se afla deja sub control judiciar pentru alta infracțiune.Incidentul…

- Povestea din azilele groazei se repeta in Capitala. Familia unei paciente acuza conducerea unui renumit camin din București de omor. Asta dupa ce, spun rudele, femeia a fost adusa acolo in stare buna de sanatate, insa in 17 zile a decedat. Pe de alta parte, conducerea casei de batrani neaga acuzațiile…

- O șoferița in varsta de 45 de ani, care a incercat sa fuga de un control al Politiei in Sectorul 1, a fost blocata in trafic si scoasa cu forta din masina. Ea a fost dusa la Institutul de Medicina Legala pentru recoltarea de probe biologice.

- Prefectul Municipiului București - Rareș Hopinca a discutat in aceasta seara cu persoanele care protesteaza in zona Militari-Chiajna, la intrarea in București, și a invitat o delegație a protestatarilor la dialog, in vederea prezentarii revendicarilor acestora.„Invit reprezentanții protestatarilor la…

- O fetița de 4 ani a cazut in gol de la etajul cinci al blocului in care locuia alaturi de parinții ei. Micuța a deschis fereastra, iar cand a vrut sa se intinda dupa brad, a alunecat și a cazut. Impactul nu a fost fatal, copila aflandu-se la terapie intensiva la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala.

Un elev de clasa a cincea de la o scoala din Capitala a cazut, joi dupa-amiaza, de la etajul al treilea al unitatii de invatamant. Incidentul s-a produs la o unitate de invatamant privata din Sectorul 6. Elevul, care are 11 ani si este in clasa a cincea, a cazut de la etajul al treilea.

- Un barbat de 72 de ani a mers joi dimineața la o secție de Politie din Capitala si a anuntat ca a omorat-o pe angajata fiicei sale, pe care o acuza ca fura din gestiune. Politistii si procurorii au deschis o ancheta, trupul fiind dus la INML pentru necropsie.