- Un șofer in varsta de 22 de ani a fost trimis in judecata – astazi – de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad pentru... The post Șofer trimis in judecata pentru tentativa de omor. A lovit intenționat, cu mașina, un biciclist pe strada Cocorilor appeared first on Special Arad · ultimele…

- Fostul politist din Capitala , actual politician in partidul lui Carmen Dan, care s-a baricadat inarmat in casa, dupa ce și-a amenințat cu moartea vecina și i-a spart un geam, a fost pus sub control judiciar.In fața jurnaliștilor, fostul polițist, scos cu forta din apartament de catre mascati, a luat…

- Un șofer in varsta de 22 de ani – aflat la volanul unui autoturism marca BMW – a lovit cu mașina un biciclist, procurorii Parchetul... The post Șofer cercetat pentru tentativa de omor dupa ce a lovit intenționat, cu mașina, un biciclist pe strada Cocorilor appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Este greu cu parcarile in București, dar cand ești milionar sau fost primar al Capitalei te descurci in orice situație! De ce spunem asta? Ei bine, pentru a vedea de ce este nevoie sa vedeți imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Iata cum au fost…

- Un barbat de 35 de ani din Capitala s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii l-au oprit in trafic pentru un control de rutina. In autoturismul sau, oamenii legii au descoperit 100 de kilograme de materiale pirotehnice, interzise la vanzare. Cercetarile sunt continuate de politisti din cadrul Serviciului…

- Zece persoane sunt audiate intr-un dosar de camatarie, in care prejudiciul estimat este mai mare de un milion de euro. Polițiștii din Capitala efectueaza unsprezece percheziții, in aceasta dimineața, in Sectorul 1 din București, in legatura cu acest dosar.