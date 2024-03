Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Sorin Paun, chirurg in cadrul Spitalului de Urgenta Floreasca din Capitala, este urmarit penal pentru purtare abuziva, fiind acuzat ca, in timpul unei operatii, in urma unei dispute cu echipa care il asista, a scos un electrocauter din plaga unei paciente aflata pe masa si l-a intepat pe un…

- Un caz șocant a ajuns in atenția procurorilor din Capitala. Un „conflict spontan” intre o femeie și soțul ei, ce a avut loc, din primele informații, intr-un apartament de bloc din Sectorul 6, s-a soldat cu moartea barbatului. O femeie din Ucraina, in varsta de 68 de ani, a fost retinuta de procurorii…

- Angajatii din Sanatate picheteaza joi, sediile Ministerelor Sanatatii si Muncii, nemultumiti de majorarea salariilor cu doar 15%, crestere despre care afirma ca acopera doar partial inflatia si este departe de nivelul acesteia din ultimii ani. Reprezentantii Federatiei “Solidaritatea Sanitara” au anuntat…

- Cantarețul de manele Florin Salam a fost audiat marți seara la Secția 1 de Poliție din Capitala. El a fost reclamat de o tanara, care il acuza ca ar fi agresat-o in prima zi a anului intr-o camera de hotel din București. Artistul susține ca acuzațiile nu sunt adevarate. O tanara de 24 de ani […] The…

- Protestatarii vor sa ajunga in Piața Victoriei pentru a-și spune nemulțumirile fața de taxele prea mari de drum și scumpirea RCA. Fermierii și transportatorii protesteaza, astazi, in fața Guvernului, cu tractoare, camioane și dube. Printre motivele invocate se numara taxele prea mari de drum, carburanții…