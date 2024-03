Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Capitala a fost retinuta, sub acuzatia de violenta in familie in modalitatea tentativei de omor, dupa ce si-a injunghiat de doua ori sotul, la interval de 13 ore. Dupa a doua agresiune, barbatul a reusit sa iasa din casa si sa ajunga la un magazin din apropierea locuintei, angajatii cerand…

- Un caz șocant a ajuns in atenția procurorilor din Capitala. Un „conflict spontan” intre o femeie și soțul ei, ce a avut loc, din primele informații, intr-un apartament de bloc din Sectorul 6, s-a soldat cu moartea barbatului. O femeie din Ucraina, in varsta de 68 de ani, a fost retinuta de procurorii…

- Duminica, 3 martie, in jurul orei 16:15, polițiștii din Pitești au fost sesizați de catre agentul de paza al unui hypermarket ca a surprins o femeie care a trecut de casele de marcat cu produse alimentare și de igiena fara sa le achite. Citește și: Zbura pe autostrada București – Pitești cu 211 km/ora!…

- Scene sangeroase in Gorj! Dupa o bauta zdravana, o femeie si-a injunghiat partenerul de viata O femeie din judetul Gorj a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce si-a injunghiat partenerul de viata, iar victima a ajuns la spital unde a fost operata. Barbatul are nevoie de mai bine de doua saptamani…

- Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna au anuntat, miercuri, ca o femeie este cercetata pentru comiterea infractiunii de violenta in familie, in forma tentativei la omor.“Inculpata, in varsta de 42 de ani, in data de 31.12.2023, in jurul orelor 17:30-18:00, in timp ce se afla intr-un…