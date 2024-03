Incident violent într-o familie din București: Soția și-a înjunghiat soțul de două ori în interval de câteva ore O femeie din Capitala a fost retinuta, sub acuzatia de violenta in familie in modalitatea tentativei de omor, dupa ce si-a injunghiat de doua ori sotul, la interval de 13 ore. Dupa a doua agresiune, barbatul a reusit sa iasa din casa si sa ajunga la un magazin din apropierea locuintei, angajatii cerand ajutor la 112. Starea barbatului este critica. Incidentele violente au avut loc in ziua de joi, iar vineri procurorii bucuresteni au pus in miscare actiunea penala impotriva femeii in varsta de 47 de ani, cercetate pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in modalitatea tentativei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

