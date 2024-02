Scene sângeroase în Gorj! După o băută zdravănă, o femeie şi-a înjunghiat partenerul de viaţă Scene sangeroase in Gorj! Dupa o bauta zdravana, o femeie si-a injunghiat partenerul de viata O femeie din judetul Gorj a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce si-a injunghiat partenerul de viata, iar victima a ajuns la spital unde a fost operata. Barbatul are nevoie de mai bine de doua saptamani de ingrijiri medicale. Ce spun procurorii Ce spun procurorii Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj au anuntat, joi, ca o femeie a fost retinuta pentru 24 de ore, pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor asupra unui membru al familiei. “In seara zilei de 28.02.2024, in jurul orelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

