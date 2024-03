Mureș: Femeie reținută pentru furt de bani dintr-o locuință Polițiști ai Secției 11 Poliție Rurala Tarnaveni au identificat și reținut miercuri, 28 februarie, pentru 24 de ore, o femeie in varsta de 41 de ani, banuita de furtul unei sume de bani dintr-o locuința din Adamuș. "In fapt, la data de 27 februarie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca la o … Post-ul Mureș: Femeie reținuta pentru furt de bani dintr-o locuința apare prima data in… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

