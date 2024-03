Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 29 de ani a murit vineri de dimineața in Creta, unde a fost impușcata in cap de iubitul ei albanez. Barbatul in varsta de 39 de ani susține ca a fost un accident, scrie portalul de știri Creta Live.Crima a avut loc in jurul orei 7:30, vineri de dimineața, in locuința celor doi…

- Monica și iubitul ei, Sebastian Felecanu, au participat la o nunta in noaptea fatidica in care tanara și-a pierdut viața. Cei doi au parut ca formeaza un cuplu fericit, dar, in timpul serii, au aparut mai multe probleme intre ei. Un martor prezent la eveniment a oferit mai multe detalii cu privire la…

- Raportul Corpului de control al lui Nicusor Dan la un an dupa moartea Anei Oros, femeia ucisa de caini in zona Lacul Morii, arata ca atacul a avut loc pe teren privat, neimprejmuit, unde ASPA nu avea competente. Politia Locala a Bucurestiului si cea a Sectorului 6 sunt acuzate ca nu au intervenit.

- O femeie din Olt a murit, dupa ce a fost lovita cu securea in cap de propriul ei iubit. Crima a fost comisa in urma cu o zi, in urma unui scandal dintre cei doi. Dupa ce a consumat mai multe pahare cu alcool, barbatul a recurs la gestul șocant in propria locuința.

- Doi soti care se intorceau de la botezul nepoatei s-au certat violent, iar barbatul a impins-o pe femeie de la geamul apartamentului aflat la etajul al treilea. Vecinii au auzit mai multe tipete, insa nu au intervenit pentru ca locuinta in care s-a petrecut oroarea era deseori inchiriata in regim hotelier.…

- Un tanar din Oradea a fost reținut, marți, de polițiști pentru ca și-ar fi omorat tatal. Agresorul i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri de cuțit in gat și torace, dupa care și-ar fi provocat rani și lui insuși. Vecinii au fost cei care au sunat la 112. Ambii barbați au fost transportați la spital.…

- Mama tinerei susține ca este vorba despre o crima din gelozie și ca barbatul a dat afara toate angajatele sale pentru a ramane singur cu femeia. Crima a avut loc in momentul in care aceasta i-a spus ca vrea sa plece in Italia pentru a naște.„Sora mea și familia mea, toți cei apropiați, nu m-au lasat…

- La data de 06.12.2023 Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a unui inculpat, cu privire la comiterea infractiunilor de omor calificat, prev. de art 188 alin.1 C.pen. rap. la art.189 alin.1 lit.a C.pen., tentativa la omor calificat in modalitatea…