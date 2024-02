Descoperire fascinantă despre virusurile ne-au modelat creierul Virusuri stravechi, care au infectat vertebratele cu sute de milioane de ani in urma, au jucat un rol crucial in evolutia creierelor noastre avansate si a dimensiunilor corpurilor pe are le avem in prezent, sugereaza constatarile unui studiu recent. Aceasta cercetare, publicata joi in revista Cell, examineaza originile mielinei, o membrana asemanatoare cu grasimea, cu rol izolator, ce se formeaza in jurul celulelor nervoase si permite transmiterea mai rapida a impulsurilor electrice. Potrivit autorilor studiului, o secventa genetica dobandita de la retrovirusuri – virusuri care invadeaza ADN-ul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Virusuri stravechi, care au infectat vertebratele cu sute de milioane de ani in urma, au jucat un rol crucial in evolutia creierelor noastre avansate si a dimensiunilor corpurilor pe are le avem in prezent, sugereaza constatarile unui studiu recent, citate de AFP. Aceasta cercetare, publicata joi in…

- Cercetatorii de la Ocean Conservancy și Universitatea din Toronto au analizat mai mult de o duzina de tipuri diferite de proteine, inclusiv fructe de mare, porc, pui, carne de vita și tofu.Au descoperit microplastice in aproape 90% din mostrele testate și au estimat ca un adult american mediu poate…

- In urma cu o suta de ani in urma, oamenii iși imaginau cum va arata lumea peste un secol, iar multe dintre previziunile lor par extrem de indraznețe, chiar și in contextul actual. Cercetarile realizate de Paul Fairie de la Universitatea din Calgary au scos la iveala visele lumii din 1924 privind prezentul…

- Furnicile forțeaza leii din Kenya sa-și modifice comportamentul de vanatoare și sa schimbe prada, arata un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Florida și publicat in revista Science, informeaza Mediafax.Furnicile cu cap mare, despre care se crede ca sunt originare din Mauritius,…

- Oamenii de stiinta au finalizat catalogarea microorganismelor care traiesc in cel mai mare habitat al planetei, oceanele. Studiul, condus de italianca Elisa Laiolo de la Universitatea de Stiinta si Tehnologie King Abdullah din Arabia Saudita, se numeste Kmap si a fost publicat in jurnalul stiintific…

- Oamenii de știința au descoperit ca un tsunami stravechi, care a lovit acum mai bine de 8200 de ani in largul coastelor Marii Britanii, ar fi putut cauza distrugerea pe scara larga a populațiilor din epoca de piatra. Cercetatorii de la Universitatea din York și de la Universitatea din Leeds au efectuat…

- Tehnologia Chat GPT nu este folosita doar pentru a scrie eseuri. Cercetatorii in domeniul inteligenței artificiale din Texas experimenteaza citirea mintii. Desi tehnologia este departe de a fi aplicata in viata de zi cu zi, ea ofera o privire asupra modului in care companiile ar putea dezvolta o asistența…

- Cercetarile științifice ale rocilor din Groenlanda cu o vechime de 3,7 miliarde de ani dezvaluie secretele istoriei antice a Pamintului. Oamenii de știința de la Universitatea din Cambridge au descoperit ramașițe ale primelor oceane de magma de pe Pamint, fapt ce ofera posibilitatea de a afla noi date…