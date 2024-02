Virusuri străvechi au jucat un rol în dezvoltarea creierelor noastre Virusuri stravechi, care au infectat vertebratele cu sute de milioane de ani in urma, au jucat un rol crucial in evolutia creierelor noastre avansate si a dimensiunilor corpurilor pe are le avem in prezent, sugereaza constatarile unui studiu recent, citate de AFP, potrivit Agerpres. Aceasta cercetare, publicata recent in revista Cell, examineaza originile mielinei, o membrana asemanatoare cu grasimea, cu rol izolator, ce se formeaza in jurul celulelor nervoase si permite transmiterea mai rapida a impulsurilor electrice. Potrivit autorilor studiului, o secventa genetica dobandita de la retrovirusuri… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Virusuri stravechi, care au infectat vertebratele cu sute de milioane de ani in urma, au jucat un rol crucial in evolutia creierelor noastre avansate si a dimensiunilor corpurilor pe are le avem in prezent, sugereaza constatarile unui studiu recent. Aceasta cercetare, publicata joi in revista Cell,…

- Virusuri stravechi, care au infectat vertebratele cu sute de milioane de ani in urma, au jucat un rol crucial in evolutia creierelor noastre avansate si a dimensiunilor corpurilor pe are le avem in prezent, sugereaza constatarile unui studiu recent, citate de AFP. Aceasta cercetare, publicata joi in…

- Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, barbatul a fost injunghiat de circa 20 ori in spate, cu maceta, iar medicii SMURD veniți sa-i acorde primul ajutor nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.Aceleași surse au indicat faptul ca Alex Velea a fost audiat ca martor, pentru ca s-ar…

- In cadrul vizitei sale, premierul a avut o intalnire cu bucatari romani remarcabili, care au contribuit la conturarea renumelui culinar al țarii. Marcel Ciolacu a subliniat importanța valorificarii produselor autohtone și a apreciat eforturile acestor profesioniști care promoveaza autenticitatea și…

- Cu toate acestea, nenumarate studii au ajuns la concluzia ca exista un alt factor ce joaca un rol important in dezvoltarea cancerului de colon. Este vorba despre o bacterie care accelereaza dezvoltarea bolii in corp si care se gaseste la vaci.Este vorba despre Streptococcus gallolyticus gallolyticus…

- Oamenii de stiinta au finalizat catalogarea microorganismelor care traiesc in cel mai mare habitat al planetei, oceanele. Studiul, condus de italianca Elisa Laiolo de la Universitatea de Stiinta si Tehnologie King Abdullah din Arabia Saudita, se numeste Kmap si a fost publicat in jurnalul stiintific…

- Longevitatea celor scunzi este explicata prin faptul ca atunci cand esti mai inalt, ai nevoie de mai multe replicari de celule pentru a-ti umple corpul, iar acest lucru te poate epuiza mai repede.Un studiu publicat in Science Direct , bazat pe statistica a milioane de decese, arata ca oamenii inalți…

- Ochii cainilor au devenit mai clari comparativ cu cei ai rudei lor apropiate, lupul, si au capatat, de-a lungul evolutiei, o nuanta maronie, mai prietenoasa si mai putin amenintatoare pentru om, dupa ce au fost domesticiți, potrivit unui studiu publicat miercuri, informeaza AFP și Agerpres.Potrivit…