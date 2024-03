Bateriile cu apa, mai ieftine și reciclabile, ar putea rezolva problema energiei Oamenii de știința au dezvoltat o „baterie cu apa”, propunand o alternativa mai sigura și ecologica. Aceasta este realizata prin inlocuirea electroliților chimici periculoși utilizați in bateriile comerciale cu apa, scrie Science Alert . „Bateriile cu apa” folosesc metale precum magneziu sau zinc, care sunt mai ieftin de asamblat și mai puțin toxice decat materialele utilizate in prezent in alte tipuri de baterii. Bateriile stocheaza energie prin crearea unui flux de electroni care se deplaseaza de la capatul pozitiv…