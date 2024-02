Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta japonezi au creat una dintre cele mai neobisnuite nave spatiale din lume - un satelit minuscul care este facut din lemn, relateaza The Guardian. Sonda LignoSat a fost construita din lemn de magnolie, care, in experimentele efectuate pe Statia Spatiala Internationala (ISS), s-a…

- Oamenii care se confrunta cu sindromul „long COVID”, care se simt obosiți, indispuși și au dureri pentru perioade indelungate dupa exerciții fizice ar trebui sa evite antrenamentele intense, spun cercetatorii, afirmand ca au dovezi ca schimbarile biologice precum deteriorarea severa a mușchilor sunt…

- Primele patlagele care a fost cultivate in spațiu au avut o soarta grea. Este greu de crezut, dar acestea au disparut pe Stația Spațiala Internaționala timp de aproape un an. NASA experimenteaza de ani de zile diferite metode de cultivare a alimentelor pe ISS și studiaza efectul mediului spațial asupra…

- Universitatea din California dezvaluie ca așa-numitele ciocarlii, așa cum sunt denumite persoanele care obișnuiesc sa se trezeasca dimineața, spre deosebire de bufnițe, cele care prefera orele de zi celor de noapte, au moștenit trasaturi genetice de la „verii” primitivi ai lui Homo Sapiens, scrie La…

- O roșie crescuta din semințe in microgravitație de astronautul american Francisco „Frank” Rubio, ca parte a unui experiment agricol al NASA pe Stația Spațiala Internaționala, a disparut pentru a reaparea in mod inexplicabil dupa mai bine de opt luni, relateaza The Guardian.