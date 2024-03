Roșiile stresate devin zgomotoase Plantele nu sunt atat de liniștite pe cat ar putea crede mulți: daca nu au suficienta apa sau se confrunta cu alt stres, emit diferite zgomote, potrivit unui studiu. Oamenii nu le aud, dar insectele le percep. Potrivit unui studiu, plantele stresate pot face mult zgomot – dar oamenii nu il pot auzi. Zgomotele sunt la fel de puternice ca o conversație normala, dar frecvența sunetelor ultrasonice este prea mare pentru oameni, scriu oamenii de știința de la Universitatea din Tel Aviv in jurnalul „Cell”. Mai multe mamifere si insecte pot, insa, auzi aceste sunete de la o distanta de trei pana la cinci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

