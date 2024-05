Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele trei centre de arși din Romania vor fi inaugurate peste 2 ani, spune la Timișoara ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a fost intrebat care e stadiul spitalelor de arși in Romania. Ministrul a spus ca la București situația este „puțin diferita”, pentru ca a fost eliberat…

- Un tanar, in varsta de 19 de ani, a condus un autoturism pe DN 59 A dinspre Timișoara inspre localitatea Beregsau Mare, iar intr-o curba la stanga a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma impactului a rezultat decesul unei tinere, in varsta…

- Galeria Pygmalion de la Casa Artelor din Timișoara gazduiește, din 9 mai, o noua expoziție, semnata de artistul Pavel Torony. Expoziția, intitulata „Reminiscențe”, va avea vernisajul la ora 19:00 iar despre artist și lucrarile sale va vorbi scriitorul Robert Șerban, care a facut, pentru Pressalert.ro,…

- Ionuț Stanușoiu, primarul localitații timișene Ghiroda, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE. In 2016, cand a fost ales pentru prima oara la conducerea localitații lipite de Timișoara, Ionuț Stanușoiu era unul dintre cei mai tineri primari din Timiș, la 27 de ani. Acum,…

- Nicolae Robu, din nou candidat pentru funcția de primar al Timișoarei dupa o pauza de patru ani, a vorbit la PRESSALERT LIVE despre proiectele pe care le considera eșuate ale administrației Fritz, printre care a enumerat proiectul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, Turnul de Apa din Iosefin…

- Un barbat, in varsta de 71 de ani, a condus un autoturism pe strada Ovidiu Balea din Timișoara, dinspre Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga pe strada Mesteacanului și a intrat in coliziune cu un motociclu care se deplasa regulamentar din sensul opus de mers, condus…

- Alfred Simonis a venit cu un anunț trist pe Facebook. Familia PSD Timiș a pierdut un fost membru foarte apreciat. Președitele PSD Timiș, Alfred Simonis, a venit cu un anunț trist pe Facebook. Șeful organizației județene a PSD a anunțat pierderea dureroasa a unui fost membru important, care a ocupat…

- Ce poate ascunde lipsa de aer. Explicațiile unui medic timișorean. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara atrag atenția asupra unei afecțiuni severe, pneumotoraxul, ce presupune o acumulare de aer...