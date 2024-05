Radu Țoanca, in prezent consilier local la Timișoara din partea PSD, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica locala, dar și despre campania electorala, ținand cont de faptul ca Țoanca va candida in 9 iunie pentru un post de consilier județean Emisiunea PRESSALERT […] Articolul Consilierul local Radu Țoanca, in aceasta seara la PRESSALERT LIVE a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .