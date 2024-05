Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara a anuntat planuri mari pentru „revolutionarea” pietelor 700 si Doina. In cazul celei din urma, din Calea Sagului, cetatenii se confrunta acum cu o mizerie de nedescris, dupa ce in aceasta luna au inceput lucrarile de demolare. Muncitorii au lasat un dezastru in urma lor, cu mormane…

- Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Nicolae Robu, fost primar timp de doua mandate și acum candidat pentru un al treilea, acuza actuala administrație ca a „fușarit” proiectele europene pe care le-a moștenit. „Eu vorbesc numai cu documente. Am scos de la Agenția de Dezvoltare, am scris pe Facebook…

- Fost presedinte CJT, actualul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu e convins ca PSD va obtine victorii covarsitoare la alegeri in Timis si Caras-Severin. Mai mult, Grindeanu sustine ca adversarii de la Alianta Dreapta Unita nu au candidat in aproape jumatate din localitatile din Timis. „Sunt…

- Galeria Pygmalion de la Casa Artelor din Timișoara gazduiește, din 9 mai, o noua expoziție, semnata de artistul Pavel Torony. Expoziția, intitulata „Reminiscențe”, va avea vernisajul la ora 19:00 iar despre artist și lucrarile sale va vorbi scriitorul Robert Șerban, care a facut, pentru Pressalert.ro,…

- Fost membru USR, dar acum critic vehement al administratiei Fritz, Raul Olajos a dezvaluit la PRESSALERT LIVE obiective concrete pe care le va realiza daca va fi ales primar al Timisoarei. Printre altele, candidatul REPER propune ca transportul in comun sa fie gratuit si scaderea la minimum a impozitului…

- Una dintrei tehnicile folosite inainte de alegeri este cea a creșterii peste noapte a numarului de locuitori prin vizele de flotant, in special pentru „fidelii” care voteaza cu primarul in funcție. Ieri, Primaria Timișoara a anunțat ca Direcția de Evidența a Persoanelor va funcționa cu program extins…

- Roxana Iliescu, consiliera locala PRO Romania la Timișoara, atrage atenția ca, in primele cinci luni de cand a preluat activitatea de administrare a cimitirelor din Calea Șagului și de pe Rusu Șirianu, societatea Horticultura a ieșit pe pierdere. Reprezentanții societații nu neaga acest lucru, dar dau…

- Primarul Timisoarei si al USR Timis a vorbit astazi la deschidera Targului de Pasti despre posibilitatea ca Alin Nica sa fie candidatul Aliantei Dreapta Unita (ADU) pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Timis. „Nu am inceput un proces formal de negocieri, dar suntem amandoi ingrijorati,…