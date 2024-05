Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Sfintit Mc. Mochie preotul; Sf. Ier. Metodie si Sf. Cuv. Chiril, luminatorii slavilorGreco-catoliceSf. m. MochieRomano-catoliceSf. Mamert, ep.Sfantul Sfintit Mucenic Mochie este pomenit in calendarul crestin ortodox la 11 mai.Sfantul Mochie a fost preot in cetatea Amfipoli din Macedonia si a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305).Propovaduitor al Evangheliei, Sfantul Mochie defaima cu indrazneala inchinarea la idoli a romanilor. Pentru ca mustra ratacirea inchinarii de idoli si propovaduia pe Hristos, adevaratul Dumnezeu, a fost prins si judecat.Intrebat…