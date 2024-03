Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Mc. Conon din Isauria si Conon Gradinarul; Sf. Cuv. Marcu PustniculGreco-catoliceSf. cuv. m. CononRomano-catoliceSs. Luciu I, pp.; Teofil, ep; Adrian din Cezareea, m.Sfantul Mucenic Conon din Isauria este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 5 martie.Sfantul…

- OrtodoxeSf. Sfintit Mc. Policarp, episcopul Smirnei; Sf. GorgoniaGreco-catoliceSf. ep. m. Policarp al SmirneiRomano-catoliceSf. Policarp, ep. m.Sfantul Sfintit Mucenic Policarp este pomenit in calendarul crestin ortodox la 23 februarie.Sfantul Policarp "era prin nastere si crestere fiu al cetatii Efesului".…

- OrtodoxeAflarea moastelor Sfintilor Mc. din ConstantinopolGreco-catoliceAflarea moastelor m. din EughenionRomano-catoliceCatedra Sf. Apostol PetruSf. Margareta din Cortona, calug.Aflarea moastelor Sfintilor Mucenici din Constantinopol este sarbatorita de Biserica la 22 februarie.Multe moaste de mucenici,…

- In aceasta luna, ziua a saisprezecea, pomenirea sfintilor mucenici: Pamfil, Valent, Pavel, Seleuc, Porfiriu, Iulian, Teodul, Ilie, Ieremia, Isaia, Samuil si Daniil.Acesti mareti mucenici, in anul al saselea al prigoanei lui Diocletian impotriva crestinilor, au fost adusi la mucenicie, din multe cetati…

- OrtodoxeSf. Mc. doctori fara de arginti Chir si IoanGreco-catoliceSf. m. Chir si Ioan, doctori fara plata; Sf. Ioan BoscoRomano-catoliceSs. Ioan Bosco, pr.; Marcela, vaduvaSfintii Mucenici doctori fara de arginti Chir si Ioan sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 31 ianuarie.Sfantul Chir a…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Mc. Tatiana diaconita si EutasiaGreco-catoliceSf. m. TatianaRomano-catoliceSs. Arcadie, m.; Cezara, calug.Sfanta Mucenita Tatiana este pomenita in calendarul crestin ortodox in ziua de 12 ianuarie.Sfanta Tatiana s-a nascut si a trait la Roma, tatal sau a ocupat functii…

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfintitului mucenic Teopempt episcopul, care prin sabie s a savarsit si a mucenicului Teona.Acest sfant mucenic Teopempt a fost episcop, in zilele imparatului Diocletian, la anii 290. Si ridicand Diocletian prigoana asupra crestinilor, Teopempt a fost cel…

- OrtodoxeSfintii 20.000 de Mucenici din Nicomidia; Sf. Sfintit Mc. Gligherie preotulGreco-catoliceSf. 20.000 m. arsi de vii in NicomidiaRomano-catoliceSS. Prunci nevinovati, m.Sfintii 20 000 Mucenici din Nicomidia sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 28 decembrie.Sfintii Mucenicii au suferit…