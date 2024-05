Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 806. Ambasadorii statelor UE au ajuns la un acord de principiu pentru ca veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor impuse Rusiei dupa invazia din Ucraina sa fie folosit pentru finantarea ajutorului mi

- ”In ultimele luni, aliatii din NATO nu au oferit sustinerea (promisa). Dar nu este prea tarziu ca Ucraina sa invinga, pentru ca o sustinere mai puternica este pe drum”, a dat asigurari joi seara secretarul general al NATO.”Acum este responsabilitatea noastra sa transformam angajamentele (recente ale…

- Razboi in Ucraina, ziua 785. Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a cerut țarilor din Europa sa preia exemplul Germaniei dupa ce aceasta a trimis Ucrainei un sistem suplimentar de aparare antiaeriana Patriot.

- Razboi in Ucraina, ziua 785. Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a cerut țarilor din Europa sa preia exemplul Germaniei dupa ce aceasta a trimis Ucrainei un sistem suplimentar de aparare antiaeriana Patriot.

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a comparat razboiul pe care Rusia il poarta impotriva Ucrainei cu anexarea teritoriului Sudeților din Cehoslovacia de catre Germania nazista in 1938 și a avertizat ca Europa trebuie sa se pregateasca de un atac la scara larga al rușilor.

- "Nimeni nu vrea cu adevarat sa aiba trupe la sol in Ucraina. Acum exista o dezbatere in desfasurare pe acest subiect, prin urmare ar trebui sa o oprim in acest moment", a spus ministrul german la Helsinki, in timpul unei conferinte de presa comune cu omologul sau finlandez Antti Hakkanen.Boris Pistorius…

- In contextul continuarii conflictului din Ucraina , industria de aparare americana inregistreaza o creștere semnificativa a comenzilor de arme și muniții, beneficiind de pe urma tensiunilor internaționale. Producția din sectorul militar-industrial al Statelor Unite a crescut cu peste 17%, in ultimii…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca semnarea vineri a acordurilor bilaterale de securitate cu Franta si Germania vor „da un impuls Statelor Unite”, unde un ajutor de peste 60 de miliarde de dolari este blocat in Camera Reprezentantilor, noteaza AFP. Aceste acorduri bilaterale nu…