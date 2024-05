Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii statelor UE au ajuns miercuri la un acord de principiu pentru ca veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor impuse Rusiei dupa invazia din Ucraina sa fie folosit pentru finantarea ajutorului militar oferit armatei ucrainene.

- Comisia propune sa foloseasca 90% din dobanda din activele inghețate rusești pentru a sprijini Ucraina. Țarile neutre sunt reticente; Ungaria și Slovacia, ostile. Dupa luni de discuții, Comisia și-a publicat propunerea de a profita de dobanzile provenite din activele rusești inghețate in urma agresiunii…

- Veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor trebuie folosite pentru reconstructia Ucrainei, nu pentru inarmarea acestei tari, a declarat, joi, cancelarul austriac, Karl Nehammer, dupa ce seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a propus ca 90% din aceste venituri sa fie…