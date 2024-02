Fostul șef al serviciului intern de informații din Germania, monitorizat pentru simpatii extremiste Hans-Georg Maassen, care a condus puternicul BfV (serviciul german de informații) pana acum cinci ani, și-a inființat un partid și susține ca este monitorizat de autoritațile germane. Maassen a devenit o figura controversata in ultimii ani din cauza ieșirilor sale tot mai radicale fața de imigranții din Germania. Fostul director al Bfv, Hans-Georg Maassen, se […] The post Fostul șef al serviciului intern de informații din Germania, monitorizat pentru simpatii extremiste appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pensionar din Ucraina a fost prins pe aeroportul din Munchen, Germania, cu 455.000 de euro cash, in valiza. Barbatul declarase la vama ca are 300 euro asupra lui. Barbatul de 66 de ani din Ucraina a fost prins, la intrarea in Germania, pe aeroportul din Munchen, cu valiza plina cu bani, aproximativ…

- De la 1 ianuarie 2024, cartea de identitate se transforma in card, astfel ca nu se vor mai emite buletine simple. Carțile de identitate in format fizic emise deja vor putea fi folosite doar in anumite condiții. Noile carți de identitate se transforma in carduri de dimensiunea unui card bancar, dotate…

- Zona Euro nu va putea evita prima recesiune de la pandemie, economia urmand a inregistra al doilea trimestru consecutiv de declin in perioada octombrie-decembrie 2023, arata rezultatele unui sondaj in randul analistilor realizat de Bloomberg. Zona Euro este cea mai importanta piața pentru exporturile…

- Lilium este o companie din Germania care produce taxiuri zburatoare. Start-up-ul nemțesc a primit aprobarea de reglementare pentru a proiecta si opera vehiculele sale electrice cu decolare si aterizare vertical in Uniunea Europeana. Acest pas reprezinta o realizare semnificativa pentru industrie, evidențiind…

- Primarul fugar inca in funcție al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost prins de polițiștii germani intr-una din garile orașului Augsburg. El a fost reținut dupa ce o camera de supraveghere a traficului l-a identificat pe o autostrada din Germania, la volanul unui autoturism. Polițiștii…

- Sarutul ciudat al ministrului croat de Externe la summit-ul UE a starnit controverse. Oficialul a incercat sa o sarute pe ministrul de Externe din Germania. Sarutul ciudat al ministrului croat de Externe, Gordan Grlic-Radman, a fost aspru criticat. Ministrul a strans mana ministrului german de Externe…

- Sunt alegeri localein Republica Moldova dumminica, 5 noiembrie, iar președintele Maia Sandu s-a adresat moldovenilor sambata, cu un mesj de mobilizare. Vineri, Comisia pentru Situatii Exceptionale a ajuns la concluzia ca grupului criminal condus de Ilan Sor incearca sa corupa alegerile si sa deturneze…

- Republica Moldova este ținta unor atacuri hibride de o amploare fara precedent din partea Federației Ruse, in contextul alegerilor locale care vor avea loc duminica, a declarat vineri, Alexandru Musteata, directorul Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Intr-o conferinta…