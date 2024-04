Adio ecrane tactile în mașini! Decizia care va schimba industria auto Constructorii auto s-au angajat in ultimii ani in cursa pentru dotarea mașinilor de ultima generație cu cat mai multe ecrane, console, care sa aduca cele mai noi tehnologii in autoturismele noastre. Ei bine, rezultatele au fost dezastruoase. Autoturismele noi sunt pline de ecrane tactile, de console, care aduc cele mai noi tehnologii efectiv la degetul șoferului. Aceasta modernizare nu este insa vazuta deloc cu ochi buni de NCAP , organismul care ofera ratingurile de siguranța in Europa. Adio ecrane tactile in mașini Specialițtii NCAP susțin ca tocmai aceste ecrane pline cu tehnologie stau la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

