- Formula ce va fi stabilita pentru salariul minim brut pe tara garantat in plata va tine cont de puterea de cumparare, de nivelul castigului salarial mediu brut si productivitatea muncii, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), potrivit Agerpres.

- Intrebat daca vor scadea taxele pe salariul minim, prim-vicepresedintele PNL a raspuns: ”Cu totii ne dorim asta, nu doar premierul. Am cerut Ministerului Finantelor o proiectie, tocmai pentru a nu ajunge la un dezechilibru care sa duca la o eventuala crestere de alte taxe, TVA, impozite. Asta e inacceptabil,…

- Marius Budai, veste proasta pentru pensionari. Majorari inghețate in an electoral, cați romani sunt vizați? VIDEO "Am informatii de la Ministerul Muncii, de la colegii mei, ca implementarea directivei va fi finalizata in Romania; legea va fi finalizata in Romania pana in luna decembrie 2024. Urmeaza…

- Cu doar cateva zile inainte de Paște, Ministerul Muncii a facut un anunț important pentru o anumita categorie de romani. Statul ofera un nou tip de tichete. Ce valoare au și cum pot fi obținute. Ministerul Muncii, anunț important pentru o anumita categorie de romani Adaptandu-se la realitatea de pe…

- Salariul minim european devine obligatoriu pentru toate țarile din Uniunea Europeana. Cel mai tarziu ar trebui sa intre in vigoare in 15 noiembrie. In Romania, salariul minim european intra in vigoare la 1 iulie. Atunci, acesta va crește de la 3300 lei brut la 3700 lei brut. In aceasta vara va fi, așadar,…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a confirmat ca, in sezonul rece ramas din primavara lui 2024, romanii vor continua sa primeasca sprijin pentru plata facturilor la incalzire și energie. Anunț important legat de cardurile de energie venit de la Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale! Romanii…

- Anunț important pentru romani! Beneficiarii cardurilor de energie trebuie sa știe. Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a facut publica o serie de masuri esențiale pentru continuarea sprijinului in plata facturilor.