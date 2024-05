Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii trebuie sa stabileasca o noua formula de calcul pentru salariul minim brut garantat in plata, ținand cont de criteriile cerute de Comisia Europeana prin Directiva 2041/2022.

- Formula ce va fi stabilita pentru salariul minim brut pe tara garantat in plata va tine cont de puterea de cumparare, de nivelul castigului salarial mediu brut si productivitatea muncii, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), potrivit Agerpres.

- Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a organizat, astazi, consultari cu partenerii sociali din sindicatele si patronatele reprezentative pentru elaborarea proiectului de act normativ privind transpunerea in legislatia nationala a Directivei Europene privind stabilirea salariului minim brut pe…

- „Marea problema e la impozitarea muncii la veniturile mici. Acolo putem spune foarte clar ca este cea mai mare impozitare din UE. Pachetul cerut si de catre Uniunea Europeana si asumat prin PNRR de Romania, indiferent cine l-a semnat si cum au negociat, este de a avea anumite reforme in zona fiscala…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre momentul in care va fi implementat salariul minim european in Romania. Șeful PSD spunea ca a dat ordonanța, iar mecanismul va incepe de la 1 iulie. Liderul PSD a precizat clar mecanismul trebuie sa fie predictibil si foarte clar, mai ales ca va fi o masura la nivel european.…

- Ne uitam in primul rand la salariul minim pe economie pentru ca acesta trebuie sa creasca pentru a asigura un nivel de trai decent avand in vedere inflația actuala. Știm deja ca in luna iulie va ajunge la valoarea bruta de 3.700 de lei, ceea ce inseamna o valoare neta de 2.217 lei. Și intr-adevar, se…

