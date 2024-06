Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav in care au fost implicate 3 autoturisme. Accidentul s-a petrecut pe raza localitații Șimand din judetul Arad. Intervin pompierii militari ai Garzii de Intervenție Chișineu-Criș cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare și o ambulanța SMURD. La locul evenimentului au fost alocate…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 10:40, pe raza localitații Rascruci. In accident au fost implicate doua autoturisme, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. ”O femeie de aproximativ 30 de ani primește ingrijiri medicale, fiind conștienta și cooperanta. La fața locului…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla și a Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit miercuri dupa-amiaza la un accident rutier, petrecut intre Gherla și Livada. La fața locului au ajuns o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanța…

- Accident rutier cu trei mașini și trei raniți pe Autostrada Transilvania A 3Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe Autostrada Transilvania A3, pe sensul de mers dintre Gilau spre Turda. La intervenție au participat pompierii din cadrul Garzii Gilau, a Detașamentului Turda, Detașamentului…

- La data de 10 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Bacau au desfasurat o actiune in județ, pentru combaterea traficului international de vehicule furate. In urma activitaților desfașurate, a fost identificat un autoturism, in posesia unui barbat de 43 de ani, din comuna Parava,…

- Accident grav azi-noapte in județul Neamț. Trei tineri au murit și alți patru au fost raniți dupa ce doua mașini s-au rasturnat in doua curți. Tragedia a avut loc in comuna Borca. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD și de la descarcerare pentru scoaterea victimelor. Pana la sosirea…

- Un accident de circulație a avut loc pe strada Andrei Șaguna, in fața la Pompieri. In evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Din primele informații este o singura victima care a facut atac de panica. La fața locului a sosit un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Arad. The post…