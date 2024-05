Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind salariul minim prevede ca nu vor exista diminuari salariale iar formula care va fi stabilita va tine cont, printre altele, de nivelul castigului salarial mediu brut si productivitatea muncii, potrivit secretarului de stat din Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu.

- Secretarul de stat in Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu, arata faptul ca, in cadrul ședinței de Guvern, s-a aprobat proiecte de digitalizare a sistemului public de pensii, dar și ajutoare de urgența pentru 336 de familii și persoane singure, ale caror locuințe au fost afectate de incendii sau inundații.

- Ministerul Muncii lucreaza la o formula ce va fi stabilita pentru salariul minim brut pe tara garantat in plata si care va tine cont de puterea de cumparare, de nivelul castigului salarial mediu brut si productivitatea muncii.

- Ministerul Muncii trebuie sa stabileasca o noua formula de calcul pentru salariul minim brut garantat in plata, ținand cont de criteriile cerute de Comisia Europeana prin Directiva 2041/2022.

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, saptamana viitoare va avea loc Consiliul National Tripartit la Palatul Victoria, sedinta in care patronatele, sindicatele si premierul Marcel Ciolacu vor stabili modul in care va creste salariul minim , dar si data de la care se va aplica aceasta crestere.In ultima…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu, sa puna in transparenta, imediat dupa sarbatorile pascale, proiectul de lege privind adoptarea salariului minim european in Romania si i-a solicitat acesteia stabilirea unui calendar clar de dialog cu mediul de afaceri si…

- Salariul minim european devine obligatoriu pentru toate țarile din Uniunea Europeana. Cel mai tarziu ar trebui sa intre in vigoare in 15 noiembrie. In Romania, salariul minim european intra in vigoare la 1 iulie. Atunci, acesta va crește de la 3300 lei brut la 3700 lei brut. In aceasta vara va fi, așadar,…