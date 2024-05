Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind salariul minim prevede ca nu vor exista diminuari salariale iar formula care va fi stabilita va tine cont, printre altele, de nivelul castigului salarial mediu brut si productivitatea muncii, potrivit secretarului de stat din Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu.

- Secretarul de stat in Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu, arata faptul ca, in cadrul ședinței de Guvern, s-a aprobat proiecte de digitalizare a sistemului public de pensii, dar și ajutoare de urgența pentru 336 de familii și persoane singure, ale caror locuințe au fost afectate de incendii sau inundații.

- Marcel Ciolacu a vorbit despre momentul in care va fi implementat salariul minim european in Romania. Șeful PSD spunea ca a dat ordonanța, iar mecanismul va incepe de la 1 iulie. Liderul PSD a precizat clar mecanismul trebuie sa fie predictibil si foarte clar, mai ales ca va fi o masura la nivel european.…

- Salariul minim european devine obligatoriu pentru toate țarile din Uniunea Europeana. Cel mai tarziu ar trebui sa intre in vigoare in 15 noiembrie. In Romania, salariul minim european intra in vigoare la 1 iulie. Atunci, acesta va crește de la 3300 lei brut la 3700 lei brut. In aceasta vara va fi, așadar,…

- Veste buna pentru Primaria Frata. Este eligibila pentru finanțare in cadrul unui proiect care presupune acoperirea consumului propriu de energie din sursa solara. Vestea a fost data de puțin timp de primarul Cristian Cherecheș. „Comuna FRATA a fost acceptata la FINANȚARE: Proiectul inființarea unei…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca dupa 30 de ani, dupa ce saptamana trecuta au vorbit de Autostrada Moldovei, in sfarsit vorbesc si de Centura Bucurestiului. El a subliniat ca in sezonul estival, si locuitorii din Ilfov si cei din Bucuresti vor merge pe autostrada, pana la Constanta,…

- CARANSEBEȘ – Vestea cea buna a venit astazi de la Ministerul Sanatații, prin semnatura secretarului de stat Alexandru Rogobete! Proiectul a fost depus vara trecuta de Spitalul Municipal de Urgența in parteneriat cu Primaria Caransebeș, sub titulatura de “Digitalizarea activitații Spitalului Municipal…

- Studiile arata ca sunt 450 milioane de cetateni ai Uniuni Europene, din care 25 milioane sunt la limita saraciei, iar cei mai multi sunt in Europa Centrala si de Est. The post SALARII Cretu: Salariul minim ar fi de circa 3.500 lei daca s-ar aplica indicatorul de minim 60%, in Romania first appeared…