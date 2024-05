Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Razboi in Ucraina, ziua 785. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu exclude ca rușii sa atace infrastructura centralelor nucleare ucrainene și, in acest sens, solicita partenerilor occidentali sisteme moderne de aparare aeriana

- UPDATEPredintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in declaratiile difuzate sambata ca spera ca impreuna cu presedintele elvetian Viola Amherd sa stabileasca o data in urmatoarele zile pentru un summit mondial pentru pace in Elvetia, cu participarea a 80 pana la 100 de tari, informeaza Reuters.Rusia…

- Razboi in Ucraina, ziua 767. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis inca o serie de responsabili din administratia sa, potrivit unui decret publicat sambata, in timp ce Ucraina se confrunta cu o situatie militara dificila pe front in fata ofens

- Razboi in Ucraina, ziua 764. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un nou apel catre aliatii occidentali pentru a accelera livrarea avioanelor de lupta F-16 si a sistemelor de aparare antiaeriana Patriot, dupa atacurile din Harkov, soldate cu

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a chemat din nou miercuri pe aliatii occidentali ai tarii sale „sa accelereze livrarea” avioanelor de lupta F-16 si sa transfere mai multe sisteme de aparare antiaeriana Patriot, dupa o lovitura mortala a Rusiei in Harkov, al doilea oras ca marime al Ucrainei,…

- Razboi in Ucraina, ziua 757 | Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa "functioneze din nou", opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia.

- Kievul a decis sa legalizeze canabisul, dar doar pentru utilizarea in scopuri medicale. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat o lege care legalizeaza consumul medical de canabis, potrivit unei baze de date parlamentare, a relatat joi Reuters. Peste 6 milioane de persoane, inclusiv pacienti…