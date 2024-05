Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, și-a amanat calatoriile in strainatate dupa ce infanteria rusa a intrat in orașul de frontiera Vovchansk, din regiunea ucraineana Harkov. „Situația este extrem de dificila”, a declarat un oficial al poliției din orașul ucrainean atacat de ruși. Președintele ucrainean,…

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marți partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Razboi in Ucraina, ziua 764. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un nou apel catre aliatii occidentali pentru a accelera livrarea avioanelor de lupta F-16 si a sistemelor de aparare antiaeriana Patriot, dupa atacurile din Harkov, soldate cu

- Razboi in Ucraina, ziua 764. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un nou apel catre aliatii occidentali pentru a accelera livrarea avioanelor de lupta F-16 si a sistemelor de aparare antiaeriana Patriot, dupa atacurile din Harkov, soldate cu

- Trupele rusești au lansat un atac la scara larga in Ucraina. Ca urmare a loviturilor, centrala electrica de stat Ladyzhenskaya din regiunea Vinnița, centrala hidroelectrica din Nipru, centrala termica Zmievskaya și centrala termica 3 din regiunea Harkov au fost scoase din funcțiune. Penele de curent…