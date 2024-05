Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a anulat vizitele in Spania si Portugalia, au anuntat miercuri autoritatile spaniole, in timp ce CNN Portugalia si alte mass-media au raportat ca aceasta decizie a fost luata din cauza intensificarii luptelor in tara sa.

- Razboi in Ucraina, ziua 809. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, in discursul sau video zilnic, ca luptele au avut loc sambata in șapte sate de granița din regiunea Harkovului și a numit situația din regiunea Donețk „deosebit de tensiona

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat duminica un nou apel catre comunitatea internationala sa se grabeasca si sa livreze mai multe sisteme de aparare aeriana, sa inceapa discutiile oficiale pentru ca tara sa sa intre in Uniunea Europeana si sa invite Ucraina sa adere la NATO, relateaza…

- Razboi in Ucraina. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, ca este „o chestiune de viata si de moarte” pentru Rusia „ceea ce se intampla” in Ucraina, in timp ce Occidentul nu urmareste decat „sa-si imbunatateasca (pozitia) tactica”, relateaza…